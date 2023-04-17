توعية المجتمع بعلامات الصحة والمرض عند الحيوانات

المصدر: (الشارقة - البيان)

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علامات الصحة والمرض عند الحيوانات، عنوان البرنامج التثقيفي الذي أطلقته ونظمته بلدية الحمرية، بهدف استعراض الجوانب المهمة لبيان علامات المرض عند الحيوانات، إلى جانب العديد من الملاحظات الهامة الواجب مراعاتها للوقاية والسلامة قبل شراء أو ذبح المواشي.

ويعد البرنامج واحداً من البرامج المهمة لقسم الصحة العامة في بلدية الحمرية، تماشياً مع خطتها الاستراتيجية للأعوام 2023 - 2026، والمنسجمة مع خططها المجتمعية، لتعزيز جوانب التوعية المستمرة.

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