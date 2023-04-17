تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. وصول سفينة مساعدات إماراتية ثالثة لميناء اللاذقية

المصدر: (اللاذقية - وام)

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في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمساعدة الشعب السوري على تجاوز تداعيات الزلزال، وصلت سفينة مساعدات إماراتية تحمل أكثر من ألفي طن إلى ميناء اللاذقية أمس، وسيرت السفينة، وهي الثالثة من نوعها، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية «الفارس الشهم 2» لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع أن هذه الشحنة تأتي امتداداً للمساعدات الإماراتية، المستمرة من خلال الجسر الجوي المتواصل منذ وقوع الزلزال في السادس من فبراير الماضي من هذا العام، وتعد السفينة الثالثة هي الأكبر من نوعها، حيث تحمل 2215.165 طناً من المواد الغذائية والمواد الإغاثية، ومواد البناء.

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الثالثة من نوعها.. وصول سفينة مساعدات إماراتية لميناء اللاذقية

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