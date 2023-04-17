عبد الله الفلاسي: قيادتنا حريصة على تبني أنظمة عمل عالية الأداء

المصدر: دبي - البيان

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أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن القيادة الرشيدة تحرص على تبني أنظمة عمل عالية الأداء، وقيادة الفكر الريادي، وتحفيز الابتكار، عبر توفير الحلول الرقمية، والإدارة الفعالة للبيانات.

وقال: إن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منصة رقمية جديدة خاصة بالتواصل الاستراتيجي الفوري بين القيادات الحكومية في دبي يرسخ من مكانة دبي باعتبارها البيئة الأمثل للعيش والعمل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضاف: إن منصة «Hub Nub» تتماشى مع رؤية حكومة دبي لتبني أحدث الحلول والتقنيات الرقمية وأكثرها فاعلية، وستعزز من نموذج الأعمال، الذي تنتهجه دبي، والذي يقوم على زيادة رضا المستفيدين بمختلف شرائحهم مع تسخير التكنولوجيا والحلول الذكية، لتلبية احتياجات الجهات الحكومية في بيئة عمل ابتكارية.

وأوضح أن حكومة دبي لديها من الكفاءات والعقول المبتكرة والمواهب المتميزة، التي تمكنها تصدر العالم في السباق التقني، وتحقيق المزيد من الإنجازات، التي تخدم الإنسان، وتمنحه أسباب الاستقرار والرخاء.

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