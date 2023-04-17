اعتماد ضوابط التقديم للمشاركة في «جائزة الشارقة للعمل التطوعي»

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتمد مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي، خلال اجتماعه ضوابط التقديم للمشاركة في «جائزة الشارقة للعمل التطوعي» في مجال المشاركات، موجهاً بإلزامية قبول الشهادات وعدد ساعاتها التطوعية، الصادرة عبر منصات التطوع الرسمية فقط، حتى يتسنى للراغب المشاركة بالجائزة في الدورة المقبلة، ولا سيما أن المنصات الرسمية منضوية تحت وزارة تنمية المجتمع أو المنضوية تحت الحكومات المحلية. ونوه المجلس في السياق نفسه، بأنه لن تقبل الشهادات التطوعية الصادرة من أيه جهات أو مؤسسات أو منظمات أخرى أو فرق تطوعية، وذلك تفادياً لحالات التزوير وتعزيز الشفافية والحوكمة في إجراءات التقديم للمشاركة، وذلك حرصاً على حفظ مبدأ النزاهة والشفافية التي تحكم عمل الجائزة القائم على غرس وتعزيز القيم، ليكون التنافس تنافساً شريفاً.

وأكد المجلس أن هذا القرار الذي اعتمد فيه ضوابط المشاركة، يمنع من تكرار التزوير الذي يسيء إلى العمل التطوعي، ولا يمت بأي صلة إلى صفات المتطوعين المخلصين، كما حث المشاركين على ضرورة التحلي بالدقة والمصداقية في ذكر البيانات والمعلومات والالتزام بالمعايير المحددة، والتحقق من دقة المستندات المقدمة قبل تقديمها وفق الشروط والأحكام، حتى يتمكنوا من المشاركة بكل جدارة في هذه الجائزة المهمة التي تجسد جوانب العمل التطوعي لاسيما مسؤوليته المجتمعية والاجتماعية، مؤكداً أن اللجنة المشرفة على الجائزة ستستبعد الملفات التي لا تلتزم بالشروط والأحكام والضوابط.

رعاية

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمناء، معرباً عن تقديره للرعاية السامية التي تتلقاها والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تركز على تشجيع كل فئات المجتمع والمؤسسات التطوعية على المشاركة في العمل التطوعي لتكريس مفهوم ثقافة العمل التطوعي.

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