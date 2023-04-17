رئيس اتحاد الغرف: الإمارات بين أكبر المستثمرين الدوليين في البرازيل

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي متانة العلاقات الإماراتية- البرازيلية في مختلف القطاعات والمجالات، بفضل دعم ورعاية قيادة البلدين الصديقين، الأمر الذي انعكس إيجابياً على مستويات التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة.

وقال بمناسبة زيارة لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل إلى الإمارات: إن هذه الزيارة تؤكد حرص القيادة البرازيلية على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خصوصاً التنموية والاقتصادية، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

وأوضح رئيس اتحاد غرف الإمارات أن دولة الإمارات تعد من بين أكبر المستثمرين الدوليين في البرازيل، داعياً بيئتي الأعمال في الإمارات والبرازيل إلى استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية، وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة والتركيز على القطاعات ذات الأولوية والتنافسية لدى الجانبين مثل مجالات الطاقة والاستدامة والأمن الغذائي والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية.

تنويع

وأكد أن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر على تنويع مصادر الاقتصاد، وتقديم الحوافز الاستثمارية، التي تعزز من تنافسيتها وتساعد رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أرجاء العالم على تحقيق المزيد من النجاح والتقدم على أراضيها، وحث في هذا الصدد قطاع الأعمال البرازيلي على الاستفادة من المرونة في التشريعات الاقتصادية الأخيرة المتمثلة برفع نسبة التملك للمستثمرين الأجانب في عدد من القطاعات الاقتصادية إلى 100%، إضافة إلى برامج الإقامة والتأشيرات المميزة للمستثمرين.

وأضاف: إن الآفاق الرحبة للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين لا تقف عند السوقين الإماراتي والبرازيلي، مشيراً إلى أن السوق الإماراتي يعد بوابة تجارية ونقطة انطلاق مثالية للنفاذ إلى الأسواق العربية والهندية والآسيوية والأفريقية، وهو ما يمثل فرصة مزدوجة لقطاع الأعمال البرازيلي، عبر الاستفادة من بيئة الأعمال الجاذبة والبنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات، وفي المقابل فإن دولة الإمارات تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في السوق البرازيلية- السوق الأكبر في أمريكا اللاتينية- والبناء على علاقاتها المتميزة مع الجانب البرازيلي، لتعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأمريكية الجنوبية، وبما يتماشى مع سياسات التنويع الاقتصادي والأهداف الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات.

وقال: إن اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات على استعداد لدعم الشركات الصناعية البرازيلية الراغبة في تأسيس علاقات تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري مع الشركات والمؤسسات الصناعية العاملة في الإمارات.

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