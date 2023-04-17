صقر غباش ورئيس مجلس الشيوخ البرازيلي يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

المصدر: أبوظبي- البيان

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عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسة مباحثات مع رودريغو باتشيكو رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، من خلال تبادل الزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتشكل أولوية لدى البلدين، لا سيما في دعم العلاقات بين الجانبين، بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الصديقين، ويعزز التنسيق، خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون في مختلف القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية التواصل والتنسيق البرلماني بين الجانبين، بما يسهم في إثراء العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور علي النعيمي، وكل من: الدكتور طارق حميد الطاير رئيس مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، ومريم ماجد بن ثنية عضو المجموعة، ومروان المهيري وسارة فلكناز وميرة السويدي وعائشة الملا وخالد الخارجي، وسعادة كل من الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لقطاع شؤون الرئاسة. كما حضر اللقاء صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى البرازيل.

ترحيب

ورحب معالي صقر غباش، في بداية اللقاء، برودريغو باتشيكو والوفد المرافق له، وزيارتهم لدولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين، وهو ما يعكس عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والبرلماني، وعلى المستوى الشعبي.

كما تقدم معالي صقر غباش بالشكر للوفد البرازيلي، على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة الذي لاقاه وفد المجلس الوطني الاتحادي خلال زيارته إلى البرازيل في سبتمبر 2022، وأشار إلى النتائج المثمرة لهذه الزيارة، في الدفع بالعلاقات البرلمانية إلى آفاق أوسع، ورغبة المجلس في تعزيز العلاقات البرلمانية مع بقية دول أمريكا اللاتينية. ونوه بأن العلاقات بين البلدين، التي أسست عام 1974، تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية، لافتاً إلى حرص القيادتين الحكيمتين على تعميقها، وتعزيز التعاون في المجالات كافة، من خلال تبادل الزيارات عالية المستوى، والتباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وأكد معاليه رغبة المجلس الوطني الاتحادي في تطوير العلاقات البرلمانية مع مجلس الشيوخ البرازيلي، باعتبار أن العلاقات البرلمانية، تمثل دافعاً كبيراً لتطوير علاقات البلدين. كما أكد أهمية لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - البرازيلية، لما في ذلك من ارتقاءً بالعمل البرلماني المشترك لآفاق أوسع، كونها جسراً أو قناة لتطوير العلاقات بين البلدين.

اجتماع

يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني في أكتوبر 2021 في إكسبو 2020 دبي، ويجري التنسيق لعقد الاجتماع الثالث للجنة.

وأشار معالي صقر غباش، إلى إعلان الإمارات عام 2023 «عام الاستدامة»، والذي جاء لإبراز جهود الدولة في تعزيز العمل الجماعي والدولي، لمعالجة تحديات الاستدامة، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة، يستفيد منها الجميع، خاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها، لافتاً في هذا الصدد إلى استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، في مدينة إكسبو دبي.

وأكد معاليه على أهمية تضافر المجتمع الدولي بشأن توحيد الجهود لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة، ووجّه دعوة للبرلمان البرازيلي للمشاركة في المؤتمر البرلماني، الذي سينظم ضمن فعاليات «كوب 28».

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