جمال الجروان: البرازيل على قمة الأولويات الاستثمارية للتوسع في أمريكا اللاتينية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن البرازيل تُعد لاعباً اقتصادياً بارزاً في السوق العالمي بوصفها أحد أكبر منتجي ومصدري الغذاء في العالم، وتحتل المرتبة الثانية عالمياً.. والمرتبة الأولى عالمياً كأكبر منتج ومصدر للقهوة والسكر وفول الصويا واللحوم الحمراء والبيضاء.

وقال الجروان في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن عائدات البرازيل من المنتجات الغذائية تصل إلى نحو 100 مليار دولار وتشكّل نقطة محورية في حجم التبادلات التجارية، فهي أهم مورد للأغذية الحلال والمواد الغذائية للعالم العربي، وبلغت صادراتها 17.7 مليار دولار إلى 22 دولة عربية في عام 2022.

وشدد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج على أن البرازيل على قمة الأولويات كوجهة استثمارية مهمة للتوسع في دول أمريكا اللاتينية من خلال ربط أصحاب الأعمال من الجانبين لتحقيق فارق في مسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارات النوعية.

وتطرق الجروان، على صعيد الاستثمارات، إلى أنشط الشركات الإماراتية في السوق البرازيلي وهي شركة الياه سات وبنك أبوظبي الأول وطيران الإمارات ودي بي ورلد من خلال استكمال استحواذها بنسبة 100 % بنهاية عام 2017 على «الشركة البرازيلية لمحطات الموانئ» «إمبرابورت» في البرازيل التي أعادت تسميتها «موانئ دبي العالمية - سانتوس» أكبر محطة ميناء خاصة متعددة الوسائط في البرازيل التي تقع في ميناء سانتوس ويعد من أكثر موانئ أمريكا اللاتينية نشاطاً وشركة مبادلة للاستثمار، حيث تتولى مبادلة كابيتال استثمارات مباشرة وإدارة استثمارات بمليارات الدولارات في البرازيل وفي شركات أسهم خاصة وعامة واستثمارات ناشئة. وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن رصيد الاستثمارات الإماراتية في البرازيل يتخطى الـ 18 مليار درهم.

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