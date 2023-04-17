الصحف البرازيلية: البلدان حريصان على ترسيخ الشراكة

المصدر: (برازيليا - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرزت الصحف البرازيلية لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية في أبوظبي أمس في إطار زيارته للإمارات، وأكدت أنه يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية لآفاق أرحب تخدم مصالحهما المتبادلة وترسخ الشراكة بينهما. فمن جانبها سلطت الصحف البرازيلية الضوء على مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس البرازيلي لدولة الإمارات، مؤكدة أنها تمثل دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.

وقالت صحيفة «جورنال دي برازيل» إن مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين. في حين ركزت صحيفة «أو جلوبو» على برنامج الزيارة التي شهدت محادثات حول سبل دعم العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، خصوصاً وأن دولة الإمارات تعد أحد أهم ثلاثة شركاء تجاريين للبرازيل. ونوهت صحيفة «كوريو برازيلينسي» بحرص دولة الإمارات والبرازيل على التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل المناخي.. إلى جانب تبادلهما بياناً مشتركاً بين الإمارات والبرازيل لتعزيز الطموحات في العمل متعدد الأطراف في مجال تغير المناخ، مشيرة إلى استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 في نوفمبر المقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز