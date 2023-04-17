25 مليون درهم من «دبي الإسلامي» للأعمال الخيرية

المصدر: دبي - رامي عايش

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قدم بنك دبي الإسلامي 25 مليون درهم للأعمال الخيرية، منها 20 مليوناً من أموال الزكاة لجمعية دبي الخيرية، لصرفها على المستحقين في مصارف «الفريضة»، والمساعدات للمستحقين، وفق الإجراءات المتبعة بإدارة الزكاة، ولجان البحث الاجتماعي بالجمعية، و5 ملايين ضمن مبادرة «فرجت»، والتي أسهمت في الإفراج عن 53 نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر.

وثمّن أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، عطاء بنك دبي الإسلامي المتواصل، والتزامه بأداء فريضة الزكاة، ودعم العمل الخيري والإنساني، وحرصه على تعزيز التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع، وترجمة قيم ديننا الحنيف.

وقال: بنك دبي الإسلامي شريك استراتيجي للجمعية منذ فترة طويلة، وهو في طليعة شركاء المؤسسات والجمعيات الخيرية عموماً، و«دبي الخيرية» خصوصاً، وأحد أبرز الداعمين الأساسيين لها في تنفيذ برامجها الخيرية، تجسيداً لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتطبيقاً لفريضة الزكاة.

وأضاف: «للبنك أيادٍ بيضاء في خدمة مجتمع الإمارات، ومد يد العون والتواصل مع الجمعيات الخيرية، ومساعدتها في تنفيذ برامجها ومشاريعها الخيرية في الدولة».

وعبّرت إدارة «البنك» عن اعتزازها بالتعاون مع دبي الخيرية، وجميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة، مجددة التزام البنك في تعزيز التنمية الاجتماعية، دعم ورعاية العمل الخيري داخل الدولة.

وأكدت «الإدارة» أن التعاون مستمر وقائم مع جمعية دبي الخيرية، في سبيل إيصال المساعدات والزكوات إلى مستحقيها من الأسر المتعففة والفقراء والمساكين والأيتام، مشيدة بدور الجمعية في تخفيف العبء عنهم.

توسيع الشراكة

وأكد خليل داوود بدران، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية: تواصل عمل الصندوق في مسعاه الخيري والإنساني من خلال توسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية من القطاعين الحكومي والخاص في سبيل تحسين جودة الحياة للنزلاء وأسرهم، وقدم الشكر والتقدير للبنك على جهوده ومبادرته المجتمعية.

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