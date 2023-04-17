80 مليون درهم ميزانية «خيرية الفجيرة» 2023

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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اعتمد اجتماع الجمعية العمومية الذي عقدته جمعية الفجيرة الخيرية، بحضور مندوب وزارة تنمية المجتمع، محمد حمزة، والمدقق الخارجي لحسابات الجمعية، الموازنة المالية التقديرية لعام 2023، بمبلغ 80 مليون درهم، كما تم مناقشة التقرير المالي لمدقق الحسابات والتصديق عليه، واعتماد الميزانية الختامية لعام 2022، والتي بلغ إجمالي مدفوعاتها وإنفاقها على المشاريع الخيرية 73.715.181 مليون درهم، كما تم استعراض جدول الأعمال، الذي تضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق وإقراره، وتم تخويل مجلس الإدارة باعتماد مدقق الحسابات لعام 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لعام 2023، برئاسة محمد علي الملا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، وحضور مدير عام الجمعية، يوسف المرشودي.

واطلعت الجمعية العمومية خلال الاجتماع، على تقرير مجلس الإدارة، الذي تضمن الأنشطة الخيرية لعام 2022، واستمعوا لسرد موجز من مدير الجمعية، يوسف المرشودي، لأهم الأنشطة والمبادرات والإنجازات التي قامت بها الجمعية في العام الماضي، حيث أوضح المرشودي أن إنفاق الجمعية تم على المشاريع والبرامج الخيرية، وتشمل: توزيع أموال الزكاة، الصدقات، دعم الطلبة، تمكين الأسر المواطنة المنتجة، أصحاب الهمم، كفالة الأيتام، مساعدة المرضى، دعم كبار المواطنين، أما المشاريع الرمضانية، شملت «إفطار الصائم – زكاة الفطر – كسوة العيد»، إلى جانب الوقف الخيري.

وناقش الاجتماع أيضاً الخطة التشغيلية لعام 2023، والأهداف المتعلقة بالأوقاف والمبادرات والمشاريع الخيرية التي تخطط الجمعية لها هذا العام. وتمت الموافقة عليها وإقرارها.

إشادة

وأشاد أعضاء الجمعية العمومية، بالإنجازات التي تحققت، وتمنوا النجاح والتوفيق لمجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية، وأن يسدد الله خطاهم للحفاظ على المكانة المرموقة التي وصلت إليها جمعية الفجيرة الخيرية، في مجال العمل الخيري والإنساني.

وتوجّه محمد الملا نائب رئيس مجلس الإدارة، بالشكر الجزيل لكافة المحسنين والمتبرعين، الذين تعاونوا مع الجمعية، ودعموا مشاريعها، وأثنى على ما قدمه الجميع من زكاة وصدقات ودعم كريم.

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