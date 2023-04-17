روح دبي.. فريق عطاء حمدان التطوعي يوزع 1000 وجبة إفطار للعمال بدبي

المصدر: دبي – البيان

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أطلق فريق عطاء حمدان التطوعي الحملة الوطنية (عونك يا حمدان) بالتعاون مع مجلس القضاء الشرطي والإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، تحت شعار (فطور حمدان الخيري) وبرعاية وحضور الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، حيث تم خلالها توزيع 1000 وجبة إفطار للعمال في منطقة القوز بدبي، وذلك تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني.

وقال أحمد بن عجلان، رئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، إن المبادرة تهدف إلى توفير 1000 وجبة للعمال المتعسرين، والتي تأتي تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، إضافة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع ومضاعفة حجم الاهتمام بدعم وتلبية احتياجات الشرائح الإنسانية على المستوى المحلي، لافتاً إلى أن هناك العديد من الجهات التي شاركت في دعم الحملة الوطنية لإفطار الصائم، كما شارك فيها جابر السبيعي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافة الإلكترونية ورجل الأعمال أبو صباح.

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