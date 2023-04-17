شرطة الشارقة تكثف استعداداتها لاستقبال عطلة عيد الفطر

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، اجتماعاً تنسيقياً للوقوف على استعدادات وجاهزية الإدارات الشرطية وعناصرها الأمنية لاستقبال خواتيم شهر رمضان الكريم، وعطلة عيد الفطر المبارك، حيث استعرض الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، بحضور العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والعقيد الدكتور علي أحمد بو الزود نائب مدير عام العمليات المركزية، وعدد من مديري الإدارات ذات الاختصاص بالقيادة، الخطط الأمنية والمرورية الشاملة التي تم إعدادها لاستقبال ليلتي 27 و29 رمضان، وعطلة عيد الفطر المبارك، من قبل الإدارات المختصة.

تنسيق

وأكد نائب القائد العام لشرطة الشارقة ضرورة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص والشركاء الاستراتيجيين، خلال خواتيم ليالي رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والمرورية اللازمة التي تكفل راحة المواطنين والمقيمين والزوار، وتكثيف تواجد الدوريات الراجلة والمتحركة في كافة مدن الإمارة، ولا سيما حول المساجد ومصليات العيد، وداخل المناطق السكنية، فضلاً عن المناطق المحيطة بالمجمعات والشوارع التجارية والأسواق على مدار الساعة، لضمان عدم عرقلة السير، بالإضافة إلى تواجد الدوريات على الطرق الخارجية لمدن الشارقة، بما يعزز جودة الحياة الأمنية للمجتمع.

خطط

كما اطلع العميد ابن عامر، على خطط مراكز الشرطة الشاملة، والشرطة المجتمعية، والمنطقتين الوسطى والشرقية، وغرفة العمليات المركزية، واستعداداتها واستجابتها في تلقي المكالمات والبلاغات والشكاوى والملاحظات على مدار الساعة، وجاهزيتها في تقديم خدماتها بمهنية وسرعة وكفاءة وفاعلية.

وستقوم إدارة الإعلام والعلاقات العامة ببث الرسائل التوعوية عبر منصاتها المختلفة في التواصل الاجتماعي، لرفع الوعي وتعزيز الحس الأمني تزامناً مع تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية والمجتمعية.

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