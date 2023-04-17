هيئة أبوظبي للطفولة تعلن تشكيل فريق قادة التأثير

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تشكيل فريق قادة التأثير لتنمية الطفولة المبكرة، والذي يضم عدداً من قادة القطاع الحكومي في أبوظبي والدولة، لضمان مشاركة أصحاب العلاقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتعزيز المشاركة العامة في دعم تنفيذ استراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035.

ويضم الفريق إلى جانب سناء محمد سهيل المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة كلاً من المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء، ومبارك المهيري وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وحمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة- أبوظبي بالإنابة، وسعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، والدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، والدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية والتعليم العالي.

وقالت سناء محمد سهيل: «نسعى من خلال هذا الفريق إلى ضمان توحيد وتنسيق جهود التواصل والتعاون بين الجهات الرئيسية المعنية بالقطاعات الفرعية لتنمية الطفولة المبكرة، من خلال فريق واحد، ومشاركة أبرز القيادات وصناع القرار بمستجدات تنفيذ استراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة، وعرض المستجدات بشأن الجهود، التي تبذلها جميع الجهات المعنية بتنمية الطفولة المبكرة، لضمان توافق وتكامل الجهود ومواءمة الموضوعات بين الجهات المختلفة لوضع الخطط اللازمة لتطوير برامج الطفولة المبكرة».

وأشار المستشار يوسف العبري إلى ضرورة تطبيق الحوكمة الفعالة، واتخاذ الخطوات الرامية إلى تطبيق القانون وتحقيق العدالة، بما يضمن حماية الأطفال في أبوظبي، ويمكنهم من الازدهار في مجتمع تسوده العدالة والأمانة والاستقرار.

وسيجتمع فريق قادة التأثير بشكل ربع سنوي، لمناقشة مستجدات البرامج الاستراتيجية السبعة، التي تتضمنها استراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035، وهي المشاركة العامة، الأبحاث، البيانات، الدعم الأسري، السياسات والتشريعات، حماية الطفل، ورأس المال البشري.

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