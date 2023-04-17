تواصل فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان»

المصدر: عجمان- وام

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تتواصل فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان»، في دورتها الـ 17، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بمشاركة نخبة من قراء العالم الإسلامي، لإحياء ليالي الشهر الفضيل.

وأكدت مريم المعمري رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان»، أن دعم صاحب السمو حاكم عجمان، ومتابعة سمو ولي عهد عجمان، وحرص سموهما على تهيئة المناخ المناسب لأداء المصلين صلاتهم، هو سر نجاح واستمرار هذه الفعاليات الروحانية في هذا الشهر الكريم.

وأشارت المعمري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إلى أن فعاليات هذا العام، شهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من قبل المواطنين والمقيمين في إمارة عجمان، والمناطق المجاورة لها، مشيرة إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على تنفيذ الفعاليات على أكمل وجه، وبالصورة التي تليق بأجواء هذا الشهر الفضيل.

وقالت «منذ انطلاق فعاليات رمضان عجمان في عام 2007، ونحن نسعى لتلبية اهتمامات المصلين، وتهيئة المناخ المناسب لمرتادي المساجد، حتى يعيشوا روحانيات الشهر، ونحرص على تذليل كل الصعاب التي قد تواجه المصلين في حالة الزحام، من خلال تسيير المرور وتوفير متطوعين لإرشادهم للمداخل، ومساعدة كبار السن وأصحاب الهمم لأداء الفرائض في خشوع، والاستمتاع بالأجواء الروحانية.

ولفتت إلى أن الدورة الحالية من «رمضان عجمان تقوى وإيمان»، نجحت في استقطاب 32 من نخبة قراء العالم الإسلامي لإحياء صلاتي التراويح والقيام، ضمن فعاليات المسجد العامر.

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