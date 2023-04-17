«مياه الشارقة» تنفذ المرحلة الثانية من توسعة خزان نزوى الجوفي

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة اتخاذ الإجراءات لطرح المرحلة الثانية من توسعة خزان نزوى الجوفي على بيوت الخبرة والشركات المتخصصة في أعمال الحفر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتطوير وتوسعة الموقع من 50 مليوناً إلى 500 مليون جالون، ليشكل مركزاً أساسياً للتخزين الاحتياطي والاستراتيجي للمياه لمدينة الشارقة، واعتماد سموه 77 مليون درهم للمشروع بمراحله الأربع.

وأوضح المهندس عصام الملا، مدير إدارة محطات المياه والتحلية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المرحلة الثانية التي ستغطي أربعة عناصر رئيسية؛ يتضمن العنصر الأول اختبار حقن المياه في أرض المشروع بنزوى للتحقق من وجود تفاعلات كيميائية بين مياه الحقن والمياه الموجودة بالحقل وطبقات الرمال والصخور بالمنطقة، والعنصر الثاني حفر آبار في المناطق المراد التوسع بها بأرض المشروع، وعمل الاختبارات اللازمة لمعرفة تجانس طبقات الأرض مع منطقة الحقن الحالية، ومعرفة تدفق المياه الجوفية ومسارها وسرعتها وكيميائية مياه الطبقات الجوفية ومسامية الطبقات ونفاذيتها وقدرتها على التخزين، والعنصر الثالث عمل استبيان وزيارات ميدانية للمزارع المحيطة بأرض المشروع وقاعدة بيانات لدراسة تأثيرها على المشروع من خلال زيارة المزارع المحيطة، وأخذ منسوب وملوحة المياه، وتقدير كمية المياه المس`تخرجة لتحديد تأثيرها على المشروع، والاستعانة بالخرائط الفضائية لتحديد التمدد الزراعي، والعنصر الرابع يشمل تحديث برنامج النمذجة والمحاكاة مع البيانات وإدراج تأثير استهلاك المزارع، وإدراج الآبار الجديدة في البرنامج، وعمل برنامج محاكاة لتوسعة الخزان من 50 إلى 500 مليون جالون.

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية حوالي مليون درهم، والمشروع بالكامل يتم تنفيذه على أربع مراحل؛ المرحلة الأولى الدراسات التحليلية بتكلفة 65 ألف درهم، وتم إنجازها، والمرحلة الثانية التي سيبدأ تنفيذها تشمل الدراسات الميدانية، بتكلفة مليون درهم، والمرحلة الثالثة التصميم التفصيلي، بتكلفة 3 ملايين درهم، والمرحلة الرابعة بناء المشروع بتكلفة 73 مليون درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز