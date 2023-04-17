الشارقة الخيرية تفتتح مسجد «الجود» في الذيد

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت جمعية الشارقة الخيرية مسجد «الجود»، الذي تم بناؤه بمنطقة الخروس بمدينة الذيد على مساحة 3249 متراً مربعاً، بتكلفة 5.5 ملايين درهم، دعماً من المحسنين ومشتركي «درهم الحمد»، ليصبح جاهزاً لاستقبال المصلين. وقد شهد افتتاح المسجد عبدالله السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، ومحمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية ومسؤولو الجهتين وأهالي المنطقة، ليضاف إلى قائمة المساجد التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية بسائر مناطق إمارة الشارقة بالتنسيق والتعاون مع الدائرة.

وقال محمد راشد بن بيات: إن مسجد «الجود» يمثل امتداداً لمسيرة مشاريع المساجد التي يتم بناؤها داخل الدولة وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وهو من المساجد الكبرى التي نفذتها الجمعية وتتسع ساحة الصلاة لاستقبال 1150 مصلياً من الرجال والنساء، كما يضم عدداً من المرافق الممثلة في دورات مياه ومواضئ، ومكتبة ومواقف للسيارات، كما يضم تصميم المسجد مسكناً للإمام، فيما قدرت التكلفة المالية للمشروع 5.5 ملايين درهم.

نتاج

وأضاف بن بيات: أن المشروع يعبر عن نتاج التعاون مع سائر الجهات في ترسيخ العمل الخيري واستدامته وكذلك تنوعه، وعن حرص الجمعية ومبادرتها للقيام بمسؤولياتها المجتمعية، كما يعكس رغبة المحسنين ومشتركي «درهم الحمد» في المشاركة بالتبرع وتقديم الدعم، مشيراً إلى أن المساجد من أحب الأماكن إلى الله، وأشرفها منزلة عنده، ولا شك أنها من أهم المنابر في توجيه وتبليغ الناس رسالة ربهم سبحانه وتعالى، وأن بناءها وتشييدها أكبر عبادة لله ومنفعة للمسلمين، من أجل ذلك سعت الجمعية إلى بناء كثير من المساجد في مناطق مختلفة بالدولة، وتوجه بن بيات بالشكر الجزيل إلى المتبرعين الداعمين لمشاريع الجمعية وحملاتها المختلفة ولاسيما مشروع بناء المساجد.

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