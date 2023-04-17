حاكم رأس الخيمة يستقبل مسؤولي وطاقم سفينة "لوجوس هوب" أكبر مكتبة عائمة في العالم

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد مساء اليوم، مسؤولي وطاقم سفينة "لوجوس هوب" أكبر مكتبة عائمة في العالم، والتي استضافتها رأس الخيمة على مدار أسبوع.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بضيوف الإمارة وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية القراءة ونشر المعرفة في تمكين المجتمعات والارتقاء بنهضة الدول الحضارية.

من جانبهم عبر مسؤولو وطاقم المكتبة العائمة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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