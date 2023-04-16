بنك دبي الإسلامي يقدم 5 ملايين درهم دعماً لصندوق الفرج

المصدر: البيان

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قدم بنك دبي الإسلامي مساهمة خيرية من خلال تبرعه لصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بمبلغ خمسة ملايين ضمن مبادرة "فرجت"، أسهمت في الإفراج عن (53) نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

وأكد خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، تواصل عمل الصندوق في مسعاه الخيري والإنساني من خلال توسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية من القطاعين الحكومي والخاص في سبيل تحسين جودة الحياة للنزلاء وأسرهم ، مقدماً الشكر والتقدير لبنك دبي الإسلامي على جهوده ومبادرته المجتمعية المتواصلة ودعمه لمشاريع ومبادرات صندوق الفرج.

من جانبه ،أكد بنك دبي الإسلامي الحرص على تقديم مبادرات خيرية إنسانية لكافة فئات المجتمع ضمن المسؤولية المجتمعية للبنك وفي إطار دورهم الريادي كمؤسسة وطنية ، مشيرين إلى أن العلاقات مع صندوق الفرج تعزز هذه المساعي الخيرة.

ودعمهم لبرامج صندوق الفرج من خلال المبادرات المجتمعية المشتركة، والتي أسهمت منذ إطلاقها بالإفراج والتسهيل على المئات من النزلاء المعسرين.

وأكد بنك دبي الإسلامي في بيان له حرصه على الدور المجتمعي للمؤسسة، والشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية في سبيل تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، والقيام بالواجب برعاية ودعم جهود العطاء ومسيرة الخير الإماراتية وتقديم العون للمحتاجين.

وأشار إلى استمرار الشراكة الإستراتيجية مع صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية من خلال مبادرات مشتركة تعزز العمل التكافلي المجتمعي وخاصة فيما يتعلق بدعم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة، وجهود إعادة تأهليهم وعودتهم للمجتمع أفراد صالحين ومنتجين.

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