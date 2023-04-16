"الإمارات للإفتاء الشرعي" ينشر إصدارًا جديدًا بعنوان "مفاهيم وأحكام فقهية حول الزكوات والكفارات"

المصدر: وام

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أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن نشره إصدارًا إلكترونيًا فقهيًا جديدًا يحمل عنوان "مفاهيم وأحكام فقهية حول الزكوات والكفارات"، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، وزيادة الوعي بالفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بأهمَّ المفاهيم الشرعية حول الزكوات والكفارات لسنة 1444/ 2023.

يهدف الإصدار - الذي يأتي ضمن سلسلة من الإصدارات الرمضانية الجديدة التي يقدمها المجلس للجمهور خلال الشهر الفضيل - إلى تسليط الضوء على أهم المفاهيم المتعلقة بالزكوات والكفارات، وذكر أدلتها ومستنداتها الشرعية بأسلوب واضح ومبتكر يسهُل فهمُه واستيعابه، ويعزز المعرفة حول الحِكم والمقاصد الشرعية المتعلقة بتلك المفاهيم، وذلك وفقًا إلى الفتوى العامة الصادرة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بشأن توحيد مقادير وقيم زكاة الفطر والكفارات، لسنة 1444 - 2023.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن الإصدار الرقمي الجديد يأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز الوعي الفقهي عبر المجتمع الإماراتي، ويأتي انطلاقًا من حرص المجلس على التوعية بالفتاوى والأحكام الشرعية وتفاعلًا مع الاستفسارات الواردة من قبل أفراد المجتمع بشأن توضيح الأحكام المتعلقة بأهم المفاهيم الشرعية حول الزكوات والكفارات وذات الصلة بشهر رمضان الفضيل.

وأوضح سعادة الدرعي: "أن الفتاوى والأحكام الشرعية الواردة في الإصدار الجديد تمكن أفراد المجتمع الإماراتي والعربي الإسلامي من اغتنام العشر الأواخر من الشهر المبارك، وتمنحهم الفرصة ليعززوا معرفتهم حول الأحكام الشرعية الخاصة بالزكوات، ومنها على سبيل المثال، معرفة فضل وحكم زكاة الفطر وزكاة المال بمختلف أنواعها، كما يعد هذا الإصدار تأكيدًا على الفتوى العامة الصادرة من المجلس بشأن توحيد مقادير وقيم زكاة الفطر والكفارات لسنة 1444 هـ - 2023 م.

ويتضمن الإصدار الجديد بين طياته مجموعة من الفصول المتعلقة بالزكوات والكفارات، ومنها زكاة الفطر، زكاة الأنعام (الإبل، البقر، الغنم)، زكاة التمور، زكاة النقود (العملات النقدية، وعروض التجارة)، فدية الصيام، كفارة من أفطر عمدًا في رمضان، كفارة تأخير قضاء رمضان بدون عذر، كفارة من مات وعليه صوم واجب، وكذلك الأحكام الفقهية المتعلقة بإفطار الصائم وبفدية ارتكاب محظور غير مفسد للنسك، وكفارة اليمين، وكفارة الظهار.

ويمكن تحميل النسخة الإلكترونية من الإصدار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الإمارات للإفتاء أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي التابعة إلى المجلس أو عبر زيارة الرابط التالي:

https://cutt.us/ZaKat أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة في الصورة.

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