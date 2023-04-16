مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية تخصص أرضاً وقفية بقيمة 10 ملايين درهم دعماً لـ "وقف المليار وجبة"

المصدر: البيان

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بتوجيه من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أعلنت المؤسسة عن تخصيص أرض في وقف الشيخ راشد بن حميد النعيمي "رحمه الله" بعجمان ضمن المدينة الوقفية، بقيمة 10 ملايين درهم لدعم حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

ويسعى "وقف المليار وجبة" إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، من أجل المساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية، خاصة لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم.

نشر الخير

وقال طارق عبدالله محمد العوضي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية: "إن تخصيص أرض في وقف الشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيمة 10 ملايين درهم لدعم حملة وقف المليار وجبة، يأتي استمراراً لجهود المؤسسة في مساندة الأعمال الخيرية، ويترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، ويعكس التزام المؤسسة بالمشاركة في جهود دولتنا لنشر الخير في العالم ومساعدة المحتاجين في أي مكان".

وأضاف: "حملة وقف المليار وجبة تعبير متجدد من قيادتنا الرشيدة عن حرصها على دعم الفئات الأقل حظاً في العالم من خلال تدشين أكبر صندوق لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، وتحقيق هذا الهدف النبيل مسؤوليتنا جميعاً.. نجاح المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولتنا في شهر رمضان الكريم يعبر عن تعاضد مجتمعنا وتكافله وإحساسه بمعاناة الآخرين".

مسيرة متواصلة

وتأتي حملة "وقف المليار وجبة" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة وحملة مليار وجبة في رمضان 2022.

ويساهم "وقف المليار وجبة" في استدامة العطاء والخير وفتح باب جديد من البذل أمام المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني والأفراد القادرين على المساهمة في الحملة، الأمر الذي يرسخ ثقافة الوقف باعتباره رافداً تنموياً حضارياً عريقاً، يجري ادخاره لمستقبل الأجيال ويؤمّن لهم الاستدامة من خلال صناديق وقفية داعمة للخطط والمشاريع التنموية المختلفة.

تبرعات سخية

وحققت حملة "وقف المليار وجبة"، مساهمات بلغت 750 مليون درهم في 20 يوماً، وجاءت هذه الحصيلة من تبرعات 120 ألف متبرع من كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

وتواصل الحملة استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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