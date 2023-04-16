فتح باب الترشح لجوائز «حمدان بن راشد التعليمية»

المصدر: وام

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن فتح باب الترشح للدورة الـ 26 من جوائزها السنوية المحلية والتي تشمل 6 فئات.

وتبدأ المؤسسة في تلقي المشاركات من الراغبين من دولة الإمارات عبر موقعها الإلكتروني حتى 8 سبتمبر 2023، وتشمل الفئات : المدرسة المتميزة والمعلم المتميز والتربوي المتميز والطالب الجامعي المتميز والطالب المتميز وجائزة المؤسسات الداعمة للتعليم .

وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: “ يسرنا الإعلان عن فتح باب المشاركات لجوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على المستوى المحلي في دورتها الـ 26، والتي ظلّت على مر السنوات تعكس رؤية وأهداف المؤسسة ومسيرتها الرائدة، وقدمت إسهامات واضحة في دعم التعليم وتعزيزه بالبرامج النوعية وتسليط الضوء على الموهوبين ودعمهم وتشجيع التميز وبث روح المنافسة وتكريم المتميزين ورعايتهم" .

ودعا السويدي كافة المستوفين للشروط من الطلاب والأكاديميين والمؤسسات التربوية التقدم للجوائز والمساهمة بمشاركاتهم للفوز بفئات الجوائز وتسليط الضوء على أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة وتحويلها إلى واقع ملموس والاستفادة منها وتسخيرها لمنفعة المجتمع التعليمي بشكل عام.

وتهدف جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، التي أطلقها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم انطلاقاً من رؤيته “ رحمه الله ” بأهمية جودة التعليم في تطور الشعوب وفي تحقيق التنمية المستدامة، إلى دعم مسارات الجودة في القطاع التعليمي وتشجيع التميز والموهبة.

وشهدت الجوائز توسعاً في نطاق خدماتها وشراكاتها الإقليمية والدولية حيث شمل نطاق تعاونها المنظمات الأممية مثل اليونسكو والاسيسكو والألكسو والفاب لاب والمجلس العالمي للموهوبين والجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز، ونالت شهرة عالمية وتبوأت مكانتها كأهم الجوائز في قطاع التعليم في العالم.

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