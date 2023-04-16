تكريم هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزتين ضمن «جوائز مستقبل الهيدروجين 2023»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقديراً لجهودها في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة مشروع الهيدروجين الأخضر لعام 2023 عن مشروع "الهيدروجين الأخضر" الذي نفذته في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك ضمن جوائز مستقبل الهيدروجين 2023 التي تم تنظيمها خلال فعاليات مؤتمر الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CGHM2023) في دبي.

كما تم تكريم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة "الشخصية القيادية على مستوى العالم في مجال تحول الطاقة لعام 2023". وتهدف الجائزة إلى تكريم القادة المؤثرين من شركات الطاقة العالمية ممن قدموا إسهامات كبيرة في نمو قطاع الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وحول جهود الهيئة في مجال الهيدروجين الأخضر، قال معالي الطاير: "نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في الاستدامة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. ويمثل الهيدروجين الأخضر أحد ركائز مستقبل مستدام يعتمد على تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني لدعم الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، ومبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدام، والنظام الوطني للمركبات الهيدروجينية الذي يهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات وفتح الأسواق المحلية أمام المركبات الهيدروجينية."

وأضاف معالي الطاير: "يدعم مشروع "الهيدروجين الأخضر" استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الـثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) خلال عام الاستدامة 2023، وينسجم مع التزام دبي الراسخ بالاستدامة ودعمها الحثيث لقضايا الطاقة ومكافحة تغير المناخ، ورؤية هيئة كهرباء ومياه دبي في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050."

وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي أن مشروع الهيدروجين الأخضر يعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة والتنقل والاستخدامات الصناعية.

شكل مؤتمر الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023 فرصة لتسليط الضوء على إنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى مشروع الهيدروجين الأخضر الريادي الذي نفذته الهيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز