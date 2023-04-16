محمد بن زايد: شراكتنا مع البرازيل قوية وعلاقاتنا الاقتصادية تتسم بالتنوع والاستدامة والابتكار

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والبرازيل قوية وتركز على بناء علاقات اقتصادية تتسم بالتنوع والاستدامة والابتكار.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر «تويتر»، عقب استقبال سموه أمس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

اتفاقيات

وقال سموه: «أرحب بزيارة رئيس البرازيل إلى دولة الإمارات.. أجرينا مباحثات معمقة بشأن تعزيز التعاون بين البلدين وشهدنا تبادل عدد من الاتفاقيات.. الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والبرازيل قوية وتركز على بناء علاقات اقتصادية تتسم بالتنوع والاستدامة والابتكار».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز