«مبادلة كابيتال».. استثمارات مستدامة في المجتمع البرازيلي

المصدر: أبوظبي - وام

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تحرص شركة مبادلة للاستثمار منذ تأسيسها عام 2002 على توظيف استثمارات رائدة على المستويين المحلي والعالمي، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي وتحقيق موارد مالية مستدامة للجهة المالكة، وتوظيف استثمارات متنوعة، بما يحقق رؤية الإمارات ويعزز مكانتها عالمياً.

استثمارات رأسمالية

ولدى الشركة اليوم في البرازيل استثمارات رأسمالية تزيد على 5 مليارات دولار ما يعادل 18.35 مليار درهم، منها 2 مليار دولار ما يعادل «7.34 مليار درهم» استثمارات نيابة عن مستثمرين آخرين، كما استطاعت منذ عام 2019 استقطاب أكثر من 25 مستثمراً أجنبياً للبرازيل.

وتضم أعمال الشركة استثمارات في تشغيل مصافي النفط والتحول في مجال الطاقة وتوفير الوقود الحيوي المستدام وفي قطاعات التنقل الحضري والبنية التحتية والتعليم والأسواق المالية والتجارة الإلكترونية وغير ذلك.

شركة أسيلين

واستحوذت مبادلة كابيتال على شركة «أسيلين» في إطار عملية خصخصة تقنية وطويلة أجرتها شركة «بتروبراس»، واليوم تقوم «أسيلين» بتشغيل ثاني أكبر مصفاة نفط في البرازيل مع قدرة تصل إلى 300 ألف برميل في اليوم وسعة تخزين من النفط الخام تصل إلى 3.7 ملايين برميل علاوة على امتلاك الشركة مجمع أعمال لوجستي مصاحب مع 669 كلم من خطوط الأنابيب.

وتتمثل رؤية مبادلة كابيتال لشركة «أسيلين» في جعلها رائدة في مجال التحول في الطاقة والمضي بها نحو مستقبل أكثر اخضراراً من خلال توفير الوقود الحيوي المستدام الذي يعزز المزايا التنافسية الزراعية في البرازيل.

مشروع روتا داس بانديراس

ويمتد مشروع امتياز لتشغيل وإدارة الطرق السريعة في ولاية ساو باولو لمسافة 300 كيلومتر تقريباً، ويعد واحداً من أفضل الطرق السريعة في البرازيل، حيث يستخدمه حوالي 90 مليون سائق سنوياً.

منصة كلارينس إديوكيشن

منصة تعليمية في البرازيل تعزز التميز التعليمي الطبي والعلمي من خلال تدريب المتخصصين والاهتمام باحتياجات المجتمع، وكانت تضم وقت الاستحواذ عليها مدرستين رائدتين للطب في ولاية باهيا، واليوم لدى الشركة مشروع استحواذ جديد لجامعة طبية أخرى في ولاية غوياس، وبذلك عدد الطلاب لأكثر من 2500 طالب.

شركة إنفينبار

شركة رائدة في مجال التنقل الحضري وإدارة البنية التحتية كانت مبادلة قد قدمت في ديسمبر 2017 قرضاً مضموناً بقيمة 260 مليون دولار أمريكي للشركة، وقد تم في نوفمبر 2021 استبدال 68 % من القرض بحصة مسيطرة في نظام مترو أنفاق ريو دي جانيرو.

سباق فورمولا 1

وتمتلك شركة برازيل موتورسبورت، الشركة المملوكة بالكامل لشركة مبادلة كابيتال، حقوق الترويج لسباق فورمولا 1 «جائزة ساو باولو الكبرى» حتى عام 2025 وتعد نسخة ساو باولو من السباقات التقليدية، حيث استضافت أول سباق لها عام 1973.

وهو مشروع امتياز للنقل الحضري مسؤول عن تشغيل جميع خطوط المترو في مدينة ريو دي جانيرو، وتعد هذه أكبر عملية إدارة مترو خاصة في البرازيل.

شركة سي إي أر سي

واستحوذت مبادلة كابيتال على حصة أقلية في «سي إي أر سي» المزود الرائد للبنية التحتية للأسواق المالية، وقد تأسست الشركة عام 2015 ويقع مقرها الرئيسي في ساو باولو، وهي لاعب رئيسي في السوق المتنامي لتسجيل المستحقات المالية.

شركة آتفوس

وشركة «آتفوس» هي ثاني أكبر شركة لإنتاج الإيثانول والطاقة الحيوية في البرازيل من حيث القدرة الإنتاجية، وقد جاء استثمار مبادلة كابيتال في هذه الشركة في أعقاب مفاوضات استمرت قرابة العامين مع الدائنين والمساهمين الحاليين للشركة، وهو جزء من إعادة هيكلة ديون أكبر للشركة.

شركة أيه تي جي

كما تعد شركة «أيه تي جي» مزوداً متميزاً لخدمات التجارة الإلكترونية، تعمل على تطوير مشروع لإنشاء بورصة ثانية في البرازيل، وقد استحوذت مبادلة كابيتال على حصة مسيطرة في الشركة في فبراير 2023.

بيئة وحوكمة

وتولي مبادلة كابيتال اهتماماً كبيراً بإدراج المعايير والاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في قراراتها وتوجهاتها الاستثمارية.

ولدى الشركة التزام بالمسؤولية تجاه المجتمعات التي تستثمر فيها، وتعمل الشركة لتكون مستثمراً مسؤولاً في البرازيل عن طريق العمل على الحد من الآثار البيئية وتطبيق مفاهيم الحوكمة المؤسسية في أعمالها والمساهمة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، وقد كان هذا نهج عمل مبادلة كابيتال منذ أول استثماراتها في البرازيل.

وفيما يلي نماذج من أنشطة الشركة :

صندوق الأثر الاجتماعي

صندوق الأثر الاجتماعي لمؤسسة مبادلة - البرازيل «بالشراكة مع مؤسسة البرازيل»، حيث قامت الشركة في عام 2019 بإنشاء صندوق استثمار اجتماعي لمساعدة المجتمعات الضعيفة والمتضررة من الحادثة التي ضربت ولاية ميناس جيرايس بسبب انهيار سد للمخلفات، الأمر الذي أدى إلى إطلاق 12 مليون متر مكعب من المخلفات.

وأودى بحياة أكثر من 270 شخصاً وينصب تركيز وجهود الشركة على مساعدة ودعم المنطقة لإعادة بناء نفسها، والعمل على توفير دخل للمجتمعات الضعيفة لمساعدتها في مرحلة إعادة البناء وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

مشروع برونتو

ويهدف هذا المشروع لتوفير دورات تدريبية في مجال الكهرباء الصناعية إلى 30 امرأة من إيغارابي وسد الطلب المحلي على المختصين المعتمدين في هذا المجال علاوة على دعم الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل.

يوريهي إيبيسينتور

ويهدف هذا المشروع لدعم وتعزيز نظام الحراجة الزراعية واختيار وتدريب المزارعين المحليين، وقد تم اختيار منطقة بمساحة 1000 متر مربع من الأرض الزراعية، لتكون مختبراً للبحث والدراسة.

ماري توب تيم

ويعد فريق ماري توب تيم مصدر إلهام للألعاب الرياضية والروح الرياضية، وهو مشروع اجتماعي انطلق من أحد أكبر الأحياء الفقيرة في ريو.

ووخلال انتشار جائحة «كوفيد 19» رعت مبادلة كابيتال بناء مستشفى ميداني مؤقت في ريو دي جانيرو،، وقدمت مجموعات غذائية لأكثر من 5600 أسرة على مدى ثلاثة أشهر.

إدارة أكثر من 17 مليار دولار

تعدّ البرازيل من بين الدول التي سعت «مبادلة» مبكراً لبحث فرص ومجالات الاستثمار فيها، واليوم تستثمر مبادلة في البرازيل من خلال شركة مبادلة كابيتال - شركة إدارة الأصول العالمية المملوكة لها - حيث تعمل مبادلة كابيتال على إدارة أكثر من 17 مليار دولار من الأصول والاستثمارات، من بينها 13 مليار دولار نيابة عن مستثمرين عالميين.

وتمتلك مبادلة كابيتال مكاتب في أبوظبي ونيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وريو دي جانيرو، وبدأت جهود مبادلة للاستثمار في البرازيل عام 2012.

وتعد من أكبر شركات إدارة الأصول البديلة في البرازيل ولديها فريق عمل يربو على 30 من الخبراء والمختصين من مختلف الجنسيات ممن يتمتعون بخبرات محلية وعالمية راسخة.

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