محمد المري: القرارات الملهمة تجعل من دبي الوطن الأمثل للجميع

المصدر: دبي- البيان

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أكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن القرارات الملهمة للقيادة الرشيدة تجعل من دبي الوطن الأمثل للجميع، مشيراً إلى أن قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمنح الإقامة الذهبية إلى جانب مكرمة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين ممن أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم في دبي، بهذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل وقبيل عيد الفطر ستصبح نهجاً وعرفاً سنوياً ثابتاً، كما أنها تعتبر مكرمة تقديرية لأصحابها، الذين بذلوا جهوداً حثيثة في خدمة الدين الإسلامي.

قرار

وأضاف: إن هذا القرار الذي جاء بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يأتي ضمن سلسلة من القرارات المماثلة، التي اتخذتها القيادة الحكيمة، لا سيما تجاه الأشخاص المؤثرين في مجال العمل المجتمعي الهادف إلى التعريف بالدين الإسلامي.

ورفع أسمى أيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ولسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

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