صرف معاشات المتقاعدين في الشارقة 18 الجاري

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن صرف معاشات المتقاعدين من المؤمن عليهم في الصندوق في الثامن عشر من إبريل الجاري، وذلك مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.

وكشف الصندوق عن رفع جاهزيته الكاملة لإتمام كل إجراءات الصرف تماشياً مع رؤية الدولة وقيادتها التي أعلنت عن ذلك على مستوى الدولة، والتي تتناغم مع حرص الصندوق على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير الحياة الكريمة لكل فئات المجتمع لا سيما المتقاعدين، وتمكينهم من توفير كل احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.

وأقر الصندوق مختلف الاعتمادات المالية اللازمة تمهيداً لصرفها وإيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالمتقاعدين، لمواصلة عمل الصندوق لمنظومة العمل في توفير تأمين مظلة من البيئة المساعدة لكل المتقاعدين المؤمن عليهم، والتي تتكامل مع استراتيجية إنشاء الصندوق في العمل من أجل مصلحة المواطنين وتأمين مستقبلهم التقاعدي والحفاظ على حقوقهم التأمينية وصرفها، بما يؤمن مختلف الاحتياجات اللازمة لهم ولأسرهم.

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