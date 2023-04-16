«الاتحاد الخيرية» تستهدف توزيع 1000 كسوة للأطفال

المصدر: (عجمان - البيان)

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تستهدف مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، توزيع كسوة العيد والعيدية على 1000 طفل من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود داخل الدولة والأيتام، لإدخال الفرحة والبهجة عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية: إن «كسوة العيد والعيدية تعدان من البرامج الخيرية والإنسانية الرئيسية للمؤسسة خلال شهر رمضان، والتي يتم توزيعها على أطفال الأسر المتعففة والأيتام خلال عيد الفطر».

وأشار إلى أن المؤسسة دأبت على توزيع الكسوة والعيدية قبل حلول عيد الفطر بمدة كافية، وذلك لضمان حصول هذه الأسر على احتياجاتها هي وأولادها من الكسوة، لإدخال الفرحة على قلوب أفراد الأسر خلال العيد.

وقال: «تعمل المؤسسة على توفير الاحتياجات اللازمة للأسر المتعففة والمحتاجين، في جميع المناسبات وعلى مدار العام، خصوصاً للأسر المتعففة والمحتاجين والأيتام، سعياً إلى إدخال الفرحة إلى قلوبهم».

وأكد الجنيبي، أن برامج ومشاريع مؤسسة الاتحاد الخيرية في رمضان تأتي من أجل إشعار المحتاجين والأسر ذات الدخل المحدود أن هناك من يقف بجانبهم.

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