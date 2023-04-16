مليون درهم من «فيرست سيكيورتي جروب» لدعم الحملة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «فيرست سيكيورتي جروب» عن إسهامها بمليون درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، وتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم، والإسهام في الجهود الدولية لمكافحة الجوع والقضاء عليه.

ويسعى «وقف المليار وجبة» إلى مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً ولا سيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، وخاصة لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم.

وتعد حملة «وقف المليار وجبة»، الأحدث ضمن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» المؤسسة الإنسانية العالمية التي تضم عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم.

وأفاد اللواء (م.) عبدالعزيز محمد البناي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة «فيرست سيكيورتي جروب»: «حملة (وقف المليار وجبة)، رسالة خير جديدة من دولة الإمارات إلى الفئات الأكثر حاجة حول العالم، وتعبير عن رغبة مجتمعية صادقة في مساعدة المحتاجين وضحايا الكوارث والأزمات في عشرات البلدان.

ولا شك في أن هذه الحملة التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم، وتدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام، تعد علامة مضيئة على صعيد العمل الخيري والإنساني، تضاف إلى رصيد دولة الإمارات الثري في مسيرة العطاء.

جهود

وقال اللواء (م.) عبدالعزيز محمد البناي: «نتشرف بالإسهام في (وقف المليار وجبة)، ودعم جهود دولة الإمارات لتوفير شبكة أمان غذائي مستدام للفئات الأقل حظاً في العالم.

وهذا الدعم من (فيرست سيكيورتي جروب) للمبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات في الشهر الفضيل، يأتي في سياق التزامنا مسؤوليتنا المجتمعية، وحرصنا على إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها النبيلة، بما يعود بالخير على عشرات ملايين البشر، وعلى كل مساهم في هذا الصندوق الوقفي».

وتستكمل حملة «وقف المليار وجبة» نجاحات حملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة وانتهاء بحملة مليار وجبة في رمضان 2022.

دعم متواصل

ويتدفق الدعم على حملة «وقف المليار وجبة»، منذ إطلاقها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وتواصل الحملة استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسة وهي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999.

كما يمكن للمساهمين المشاركة في «حملة وقف المليار وجبة» عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة «وقف المليار وجبة» خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة عبر اشتراك شهري، إذ يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات من &e»، ويمكن للراغبين كذلك في الإسهام في حملة «وقف المليار وجبة» المشاركة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow، تحت فئة «التبرعات».

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