5 ملايين درهم من «توابل العرب والهند» لـ«وقف المليار وجبة»

المصدر: دبي - البيان

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انضمت شركة «توابل العرب والهند»، إلى قائمة الجهات والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، حيث أعلنت المجموعة عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم لدعم مستهدفات الحملة.

وتسعى حملة «وقف المليار وجبة» إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، من أجل المساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية، خصوصاً لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم.

مبادرات ملهمة

وقال الدكتور هاريش تاهيلياني العضو المنتدب لدى شركة «توابل العرب والهند»: «تؤكد دولة الإمارات من خلال حملة (وقف المليار وجبة) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حرصها على توسيع دائرة الأعمال الخيرية والإنسانية، لتشمل عشرات الملايين من البشر الذين يعانون الحرمان حول العالم، وهذه الحملة الجديدة المباركة، وما سبقها من مبادرات ملهمة تقدم صورة ساطعة عن تعاضد مجتمع الإمارات وسعيه الدائم لفعل الخير».

وأضاف: «نشعر بالامتنان لإتاحة الفرصة أمامنا للمساهمة في هذا الصندوق الوقفي لإطعام الطعام، وهذا الدعم يعبر عن التزامنا بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية، وحرصنا على ترجمة مسؤوليتنا المجتمعية.. سعداء بالمساهمة، في حملة (وقف المليار وجبة)، لإدراكنا أن كل تبرع نقوم به سيساعد فقيراً ومحتاجاً، وسيجنب امرأة أو طفلاً المعاناة ومخاطر الجوع».

وتأتي حملة «وقف المليار وجبة» استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وبدأت بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة وانتهاء بحملة مليار وجبة في رمضان 2022.

دعم مجتمعي

وتحظى حملة «وقف المليار وجبة»، بتفاعل مجتمعي منذ إطلاقها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وتواصل استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999.

كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في «حملة وقف المليار وجبة» عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة «وقف المليار وجبة» خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري.

حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو«Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات من &e»، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة «وقف المليار وجبة» المشاركة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow، تحت فئة «التبرعات».

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