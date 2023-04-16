2.253 مليون درهم مساعدات لجنة الأسر المتعففة

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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قدمت لجنة الأسرة المتعففة التابعة لجمعية دار البر في دبي، مليونين و253 ألف درهم للأسر المتعففة والمتعثرة، استفاد منها 230 شخصاً، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني.

وأكد علي العاصي رئيس لجنة الأسرة المتعففة التابعة لجمعية دار البر دبي لـ«البيان» أنّ يوم زايد للعمل الإنساني وقفة لتذكّر فضائل المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كانت له أيادٍ بيضاء مدّها للإنسانية جمعاء، حتى وصل عطاؤه إلى مختلف قارات العالم، من دون أن يفرق بين إنسان وآخر، لأنّه اتخذ الأخوّة في الإنسانية مبدأ أساسياً لعمل الخير.

وأوضح أن من المساعدات التي تم تقديمها بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، منها 325 ألفاً و339 درهماً مستحقات للإيجار استفاد منها 27 شخصاً و261 ألفاً و550 درهماً صيانة وبناء منازل استفاد منها 3 أشخاص و480 ألفاً و175 درهماً لديون وقضايا استفاد منها 8 أشخاص و122 ألف درهم لرسوم دراسية استفاد منها 12 طالباً وطالبة، إضافة إلى 110 آلاف رسوم طلبة جامعيين و160 ألفاً و628 درهماً لتأثيث منازل و391 ألفاً و799 درهماً مساعدات مقطوعة استفاد منها 134 شخصاً.

وأضاف إنه تم كذلك تقديم إلكترونيات وأجهزة منزلية بقيمة 56 ألفاً و689 درهماً مساعدات إلى 10 أسر، كما تم تقديم 174 ألفاً و222 درهماً تمثلت في علاج المرضى وشراء أدوية وأجهزة طبية، إضافة إلى 10 آلاف و325 درهماً لسداد فواتير الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي و25 ألف درهم لأصحاب الهمم و663 ألفاً استفاد منها 4 أسر متعثرة، و52 ألفاً و761 درهماً تفريج كربة نزيل، كما تم دفع فاتورة لإحدى المريضات متوفاة بقيمة 129 ألفاً و664 درهماً.

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