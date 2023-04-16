المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف أوسمار شحفة رئيس الغرفة التجارية العربية - البرازيلية، عن عزم الغرفة تعزيز التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل في السنوات القادمة، مشيراً إلى أن حكومتي البلدين نفذتا العديد من المبادرات في المجالات الاقتصادية والتجارية، التي من المتوقع أن يواكبها نمو كبير في حجم التجارة بين البلدين الصديقين.

وأكد شحفة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الإمارات مركز رئيس للتجارة الدولية، ووجهة مفضلة للمستثمرين العالميين، منوهاً بتنامي العلاقات بين البرازيل والدول العربية، خصوصاً دولة الإمارات، في ظل مساعي الدولتين حالياً لتعزيز وتوسعة علاقاتهما الاقتصادية الراسخة، عبر استكشاف آفاق ابتكارية في التجارة والشراكة والتعاون الاقتصادي. وقال إن هناك نمواً مستمراً في حجم الصادرات البرازيلية لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة الصادرات البرازيلية للإمارات 714.07 مليون دولار (2.6 مليار درهم) في الربع الأول من العام الجاري، ومع تنامي العلاقات بين البلدين، فإننا متفائلون بأن هذه الأرقام التجارية ستواصل نموها على مدار الأشهر القادمة، مع ظهور فرص ابتكارية جديدة لأسواق الإمارات والبرازيل.

وأضاف شحفة: «نعمل أيضاً على تعزيز العلاقات بين البرازيل والعالم العربي، من خلال تحليل وتطوير إجراءات تستهدف التحديات التي قد نواجهها، ونحن على يقين بأن البرازيل والبلدان العربية، ستزيد من ترسيخ علاقاتها القوية في السنوات القادمة». وقال رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن المنتجات الرئيسة المصدرة من البرازيل إلى دولة الإمارات، تشمل بروتين الدواجن والذرة وفول الصويا، واللحوم المجمدة من الحيوانات البقرية، وقصب السكر أو سكر البنجر، والسكروز النقي كيميائياً في شكل صلب، والسكريات والحبوب وبذور الزيت والفواكه الدهنية، واللؤلؤ الطبيعي أو المزروع، والمعادن الثمينة والمجوهرات، والقهوة، والشاي، والتوابل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز