جرت له مراسم استقبال رسمية .. رئيس الدولة يستقبل رئيس البرازيل

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة ترافقه السيدة الأولى جانجا لولا دا سيلفا.

وجرت لفخامة الرئيس لويس إيناسيو مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيباً بفخامته.

واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني للبرازيل.

ورافق موكب ضيف البلاد عدد من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر فيما حلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلاً لوحة بعلم البرازيل.

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