طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً ومغبر أحياناً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً يصبح غائماً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية، مع انخفاض أخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل 50 كم/س.

الخليج العربي مضطرب إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 09:03 والمد الثاني عند الساعة 00:04 والجزر الأول عند الساعة 16:44 والجزر الثاني عند الساعة 04:53.

بحر عمان مضطرب إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:20والمد الثاني عند الساعة 07:26 والجزر الاول عند الساعة 12:33 والجزر الثاني عند الساعة01:41.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 21 80 35

دبي 27 22 75 40

الشارقة 29 20 70 35

عجمان 28 20 70 30

أم القيوين 28 19 75 35

رأس الخيمة 29 18 75 30

الفجيرة 32 25 70 30

العـين 32 18 75 25

ليوا 29 18 70 30

الرويس 28 19 75 30

السلع 27 19 65 30

دلـمـا 25 25 70 25

طنب الكبرى 26 19 75 40

طنب الصغرى 26 19 75 40

أبو موسى 26 20 70 35.

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