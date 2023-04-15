مواطنون: حكومتنا رسّخت ثقافة إسعاد المجتمع

المصدر: متابعة: محمد محسن، سعيد الوشاحي، شيرين فاروق، ورحاب حلاوة

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ثمن مواطنون الجهود الجبارة التي تقوم بها القيادة الرشيدة في سبيل رفعة وتقدم الوطن، في جميع المجالات وجعل المواطن الإماراتي أولوية ورأس الحربة في النهوض بالبلاد، ومشيدين بمرور 17 عاماً من التقدم والرخاء والازدهار لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مسؤولية مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية والتي شهدت العديد من التغيرات الجذرية الهادفة إلى ترسيخ الاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات المقدمة. وقال عيضة بن سنية المنهالي: نحمد الله على الإمارات والتي أصبحت وطناً للجميع ليس فقط للمواطن بل لكل من عيش على أرضها الطيبة، حيث تتعدد الجنسيات والثقافات المختلفة مما يجعلها وطناً يتقن تحقيق الأحلام، وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، تم تخصيص ميزانيات ضخمة لبرامج التنمية الاجتماعية وإسكان المواطنين.



وأكد محمد سعيد الصيعري: إن إنجازات الإمارات شاخصة للقاصي والداني، وتشمل مجالات عديدة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وإن هذا التطور الكبير ينعكس بالإيجاب على المواطن والذي يشغل قمة أولويات القيادة الرشيدة، والتي تسعى دائماً إلى عزته ورفعته وتوفير الاستقرار الاجتماعي له من خلال توفير العمل والمسكن وتحسين جودة الحياة، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الحيوية الأخرى.



تنمية مستدامة



ورأى حريز المنهالي أن القيادة الرشيدة تسعى جاهدة إلى توفير فرص العمل للشباب المواطنين من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمتنوعة، مثل الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار، مما ساهم في صنع بيئة مناسبة للعيش والعمل، من خلال تخصيص موارد واسعة لبرامج التنمية الاجتماعية وإسكان المواطنين وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، مما حقق تنمية شاملة ومستدامة للدولة، قادت الإمارات إلى تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر دول المنطقة ازدهاراً.



قرارات



من جهته، اعتبر عبدالله خلفان البدواوي أن قرارات مجلس الوزراء ركزت على جعل المجتمع الإماراتي أكثر إيجابية وسعادة، وقدمت كل ما من شأنه بناء حياة أفضل للمواطن والمقيم، وساهماً في بناء الثقة في القدرات ومواصلة تحقيق الإنجازات والنجاحات على جميع المستويات، مشيراً إلى أنه للحفاظ على هذه المكانة رسخت مؤسسات الدولة ثقافة إسعاد المجتمع والمتعاملين عبر خدماتها النوعية والمميزة لتعزيز قيم الإيجابية والسعادة بوصفها أسلوب حياة تعيشه دولة الإمارات.وأكد سعيد بن سالمين البدواوي أن دولة الإمارات أولت أهمية كبرى لتحقيق سعادة الأفراد والمجتمع، ووضعت ذلك في رأس أولوياتها، فجميع القرارات والمبادرات التي تطلق كانت تركز في مجملها على توفير الرخاء والرفاهية، والاستقرار لشعبها والمقيمين على أرضها، مشيراً إلى أن سعادة كل مواطن لا تقتصر فقط في الوفرة المالية، وارتفاع المدخولات المالية للمواطن، وإنما في قدرة الدولة على توفير الخدمات الحياتية الطبيعية والمتنوعة من إسكان وصحة وتعليم، ومشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، والكهرباء والمياه، والمطارات والموانئ والمواصلات وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمت شتى إمارات الدولة بلا استثناء.



تمكين المواطن



وقال محمد إبراهيم البلوشي: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رجل من الشعب وإلى الشعب ولعب دوراً مميزاً في رئاسته مجلس الوزراء، حيث اهتم في تمكين المواطن في شتى المجالات العلمية والمهنية وأيضاً توفير الحياة الكريمة.



من جانبه، أشار حسين عيسي الدرمكي، إلى أنه منذ تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء وأصبح هناك نقطة تحول في مستويات الرفاهية والعيش الكريم، فما يحظى به المواطن من رعاية واهتمام يؤكد على أن سموه دائماً يجعل المواطن نصب عينيه.

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