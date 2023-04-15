مرصد الختم الفلكي يرصد المستكشف "جوس" في سماء الإمارات

المصدر: البيان

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صور مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي المستكشف "جوس"، والذي أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية عصر هذا اليوم متجها إلى كوكب المشتري لاستكشاف أقماره الجليدية في سماء الإمارات .

ويظهر في الصورة على هيئة خط صغير يتحرك ما بين النجوم، وبجانبه خط آخر هو المرحلة الأخيرة من الصاروخ الذي أطلقه .

مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي يصور من سماء الإمارات المستكشف "جوس"، والذي أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية عصر هذا اليوم متجها إلى كوكب المشتري لاستكشاف أقماره الجليدية. https://t.co/h287J1RIfz pic.twitter.com/wlxY2tqMuz — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 14, 2023

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