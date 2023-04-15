إطلاق تقرير «مناهج اللغة العربية في العالم العربي»

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق مركز أبوظبي للغة العربية تقرير «مناهج اللغة العربية في العالم العربي: تجارب الحاضر وآفاق المستقبل»، الذي يقدم دراســة علميــة معمقة تتناول بالبحــث والتحليل مناهــج اللغــة العربيــة في خمس دول عربية هي، الإمارات، مصر، السعودية، الأردن وتونـس، وتبين خصائصها وتُسلط الضوء على أبـرز التحديـات التـي تواجههـا.

ويقترح التقرير الذي يأتي في 475 صفحة، وأنجزه ما يزيد على 25 باحثاً، خلال قرابــة عامين مــن العمــل، تصـوراً لإطار مرجعـي لتصميـم جيـل جديـد مـن مناهـج اللغـة العربيـة يلبـي احتياجـات المتعلمين والمعلمين.

وسـعياً للاستفادة من الخبرات العالمية في تطويـر مناهج تعليم اللغة العربية، اسـتعان التقرير بنماذج خبرة عالمية مـن ست دول هي: أستـراليا، الصيـن، الولايـات المتحدة الأمريكيـة، سـنغافورة، جنـوب أفريقيـا، وإيرلنـدا.

واستعرض التجـارب التـي رافقـت جهـود تطويـر مناهـج تعليـم اللغـة الأم في كل بلد من هذه البلدان، بما يتوافـق مـع نتائـج البحـوث العلميـة واحتياجـات المجتمعات التـي تخدمها هـذه المناهج.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بهذه المناسبة: «يسعدنا إطلاق هذا التقرير الذي يمثل ثمرة عامين من الجهد الذي كرّسناه لمجال التعليم والمناهج الدراسية تحديداً، كونها تمثل أولوية قصوى في جهود تمكين العربية وتعزيز حضورها بوصفها وعاءً معرفياً ومحدداً من محددات الهوية الثقافية.

وتوصل التقرير إلى توصيات نأمل أن تكون عوناً للمسؤولين وأصحاب القرار في تلبية التطلعات المستقبلية لتطوير مناهج تعليم العربية، وبناء إطار مرجعي لتصميم مناهج جديدة في اللغة العربية تواكب احتياجات القطاع التعليمي المتغيرة».

وأكد أن التقرير بُني على أسس علمية ومنهجية، بهدف رصد وتحليل المناهج الخمسة واستخلاص خطة تناسب تطلعاتنا لمستقبل تعليم اللغة العربية.

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