بلدية دبي تنال 3 جوائز محلية ودولية خلال الربع الأول من 2023

فازت بلدية دبي بثلاث جوائز على المستوى المحلي والدولي خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، حيث حصلت على جائزة مجلس السلامة البريطاني «British Safety Council».

وجائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA The Royal Society for the Prevention of Accidents، التي تمنح في مجال الصحة والسلامة المهنية.

كما فازت بالمركز الأول في جائزة البحث والابتكار التي تمنحها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات.

جهود

ونالت البلدية فئة السلامة العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية، وذلك تقديراً لجهودها في إدارة منظومة الصحة والسلامة المهنية على مستوى الإمارة، وضمان صحة وسلامة العاملين في المنشآت الصناعية ومشاريع البنية التحتية.

وفازت البلدية بفئة السلامة العالمية ولقب السفير العام للسلامة الصحية والرفاهية من جائزة مجلس السلامة البريطاني، وذلك عن مشروع محطة توليد الكهرباء الفرعية بجهد 132/‏‏11 كيلوفولت المولدة من مركز دبي لمعالجة النفايات إلى محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي.

كما تُوّجت بلدية دبي بعدة فئات من جائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، التي تهدف إلى تقدير أداء وسياسات وإجراءات الصحة والسلامة المهنية والعامة للمؤسسات، وإبراز دورها في حماية العاملين في الحوادث المهنية والعامة، وتقليل معدلات إصابات العمل. وفازت مبادرة سلامة أسطول إدارة عمليات النفايات بالجائزة الذهبية من فئة سلامة الأسطول والمعدات.

والتي هدفت إلى توضيح إجراءات ومهام قسم الخدمات اللوجستية لإدارة سلامة أسطول المركبات والمعدات والأنظمة المستخدمة في إدارة عمليات النفايات.

وحصدت بلدية دبي جائزتين فضيتين من فئة الصحة والسلامة المهنية وفئة السلامة الترفيهية، تقديراً لجهودها المبذولة في ضمان صحة وسلامة العاملين في المنشآت الصناعية، ومشاريع البنية التحتية ومشغلي ومرتادي مناطق الألعاب والفعاليات في إمارة دبي.

