شراكة بين «دفاع مدني دبي» ومختبرات «أندر رايترز يو إل» العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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وقعت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي متمثلة بمختبر الإمارات للسلامة (ESL)، اتفاقية شراكة مع مختبرات أندر رايترز يو إل العالمية (UL Solutions)، إحدى أهم الجهات المعنية بتقديم الاستشارات في مجال السلامة ومنح وإصدار الشهادات في المجال ذاته.

وتتيح الاتفاقية الاستفادة من خدمات الاختبارات والفحوصات التي يقدمها مختبر الإمارات للسلامة (ESL) ويأتي توقيع الاتفاقية لتوافق الأهداف والقيم بين مختبر الإمارات للسلامة (ESL) ومختبرات أندر رايترز يو إل (UL Solutions).

والتي ترمي إلى ضمان مستقبل أكثر أماناً واستدامة، وتحقيق الاستفادة المثلى للمجتمع من خلال توفير منتجات أفضل للسلامة من الحرائق وأنظمة الحماية من الحرائق، بالإضافة إلى تعزيز تنمية التجارة الدولية.

أهمية

وأكد العميد خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، أهمية هذه الاتفاقية مع أحد أهم الجهات العالمية الرائدة في مجال الاختبارات والتفتيش وإصدار الشهادات وتقييم وفحص السلامة لمساعدة الشركات على ضمان سلامة وأمن واستدامة منتجاتها، مما يدعم قطاع البناء والإنشاءات المحلية والدولية للعمل ضمن اشتراطات ومعايير تضمن السلامة والجودة العالية في هذا القطاع الحيوي في الدولة.

ولفت العميد المطوع إلى أن الاتفاقية تتيح تجربة استثنائية بمختبر الإمارات للسلامة (ESL) من خلال مختبرات أندر رايترز يو إل (UL Solutions)، حيث تساعد خدماتها العديد من العملاء في مجال الصناعة ومشاريع البناء ومديري المباني وإدارة المخاطر لتحسين جودة وأداء منتجاتهم وعملياتهم، وتعمل على تحقيق أهداف السلامة والاستدامة وبناء علاقة متينة مع العملاء ذات الصلة.

وأضاف مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ: «سيقوم مختبر الإمارات للسلامة (ESL) بتزويد مختبرات أندر رايترز يو إل (UL Solutions)، بمختلف أنواع الفحوصات المقاومة للحريق وفحوصات التفاعل مع الحريق وخدمات فحوصات انتشار الحرائق وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية المعتمدة.

وعلاوة على ذلك، سيتعاون المتخصصون الفنيون في مختبر الإمارات للسلامة (ESL) مع مهندسي مختبرات أندر رايترز يو إل (UL Solutions) في تقديم مشاريع الاعتماد الخاصة بهم في منشأة عالمية المستوى تدعم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية».

يذكر، أنه يمكن لعملاء ESL أيضاً الوصول إلى UL-EU من UL Solutions للحصول على علامات CE وUKCA لتصدير منتجاتهم إلى المملكة المتحدة وأوروبا.

وعندما يسعى عملاء مختبرات أندر رايترز يو إل (UL Solutions) إلى الحصول على شهادة إضافية، فإن مختبر الإمارات للسلامة (ESL) سوف يقبل بالأدلة الفنية السابقة والوثائق وأدلة أخذ العينات وتقارير المراجعة من مختبرات أندر رايترز يو إل (UL Solutions)، كجزء من عملية صنع القرار وتقديم الشهادة، لتمهد بذلك الطريق لعلاقة تكافلية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة لعملاء مختبر الإمارات للسلامة (ESL) ومختبرات أندر رايترز يو إل (UL Solutions) بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

ويعد مختبر الإمارات للسلامة (ESL) الأول من نوعه في الشرق الأوسط كمختبر حكومي ومركز إقليمي وعالمي تخصصي، باعتباره رافداً عملياً للدفاع المدني بدبي في مجال الوقاية والسلامة.

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