«نقل عجمان» تنظم رحلة عمرة لـ 25 موظفاً

المصدر: عجمان – البيان

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نظمت هيئة النقل في عجمان عمرة لـ 25 من العاملين في الهيئة خلال شهر رمضان المبارك، وتأتي العمرة ضمن مبادرة «فرصة» التي أطلقها فريق إسعاد الموارد البشرية عام 2022، والتي تتيح الفرصة للموظفين للاستفادة من مختلف الأنشطة.

وأكد عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل، أن رحلة العمرة التي نظمتها الهيئة جاءت ضمن خطط برامج المبادرات المجتمعية والخيرية التي تحرص الهيئة على تعزيزها، وكذلك تأتي هذه المبادرة كنوع من التشجيع والتحفيز للموظفين وتقديراً لجهودهم وتأكيداً بأنهم جزء أساسي في منظومة العمل ولهم دور إيجابي في التقدم والتطور.

وأشارت رشا الشامسي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة بهيئة النقل، إلى أن هذه المبادرة الطيبة تسهم في تعزيز الترابط والتواصل بين كل المشاركين، وتسهم في تعزيز العلاقات الإيجابية، مؤكدة أن الهيئة حرصت على توفير كل الإمكانيات التي تسهم في إنجاح الرحلة.

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