«كهرباء دبي» تقرع جرس «ناسداك دبي» دعماً لـ«وقف المليار وجبة»

المصدر: دبي - البيان

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بالتعاون مع بورصة ناسداك دبي، قرع فريق من هيئة كهرباء ومياه دبي جرس التداول احتفاءً بحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتوفير شبكة أمان غذائي مستدام للفئات الأقل حظاً وإحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين من البشر حول العالم.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي أعلنت مساهمتها بمبلغ 20 مليون درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، لتفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في العالم.

برامج مستدامة

وتستهدف حملة «وقف المليار وجبة»، التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام.

وتدشن الحملة في رمضان 2023، أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، ضمن مستهدف رئيس تسعى الحملة من خلاله إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً ولا سيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات وخاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم.

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