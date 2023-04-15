«الاتحاد الخيرية» تنظم حفل إفطار للأيتام

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، حفل إفطار الأيتام، تجسيداً للمسؤولية المجتمعية ومبادئ التراحم والتكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية، أهمية العناية بالأيتام والعمل على تقديم الدعم لهم، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص على إقامة هذه الفعاليات بهدف إدخال السرور والبهجة على قلوب الأطفال.

وذكر أن «الاتحاد الخيرية» من أولى المؤسسات الإنسانية التي اهتمت باليتيم في الإمارات، ووضعت رؤية متقدمة لرعايته ضمن أسرته لتوفر الجو المستقر والآمن، الذي يسمح له بالنمو دون أن يشعر بالضغوط المادية والاجتماعية التي تجتاح الأسرة عادة عندما تفقد عائلها، كما أن المؤسسة عملت من خلال برامجها ومشاريعها على احتضان اليتيم ودعم أسرته وإحاطته نفسياً ومتابعة تحصيله العلمي.

وأشار إلى دور مختلف شرائح المجتمع والمحسنين والشركات في تقديم الدعم المادي والمعنوي للأيتام، لتواصل الإمارات مد يد العون والعطاء للنهوض بالفئات الأضعف في المجتمع، لتأهيلها ودعمها بما يعزز دورها في نهضة المجتمع.

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