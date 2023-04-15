سيف بن زايد: جائزة التحبير للقرآن ترسخ مفهوم الرحمة والتسامح

المصدر: أبوظبي - وام

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كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين بالدورة التاسعة من جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه «دورة عام الاستدامة»، كما كرم سموه الشركاء والداعمين للجائزة وعدداً من الإعلاميين الذين أسهموا في إنجاح هذه الدورة.

وهنأ سموه الفائزين وأسرهم على تميزهم ومشاركتهم القيمة في هذه الجائزة التي وجدت لتعزيز جهود ترسيخ مفهوم الرحمة والتسامح والتعايش السلمي بين شعوب وثقافات العالم، وقدم الشكر لجميع المشاركين ولجميع الشركاء والرعاة والعلماء الأفاضل والإعلاميين الذين أسهموا في إنجاح هذه الجائزة المباركة.

كما كرم سموه مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الراعي الرسمي لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه ممثلة بالشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حامد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن أحمد بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان، لدور المؤسسة البارز في دعم الجائزة منذ انطلاقها وتكريماً لجهودها المتواصلة والتي تسهم في تحقيق أهداف الجائزة السامية.

كما حضر الحفل العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعبدالله عقيدة المهيري، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناصحة، والمستشار سيف الشعفار، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي في الوزارة، وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة وأصحاب الفضيلة ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وعدد من طلبة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وكلية الشرطة إلى جانب حضور كبير. وبدأ الحفل - الذي أداره الإعلامي أحمد اليماحي - بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة عطرة من القرآن الكريم قدمها عبدالعزيز الرئيسي الفائز بالمركز الأول في فئة أجمل ترتيل للمواطنين ضمن فئات جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه الدورة الحالية، وتم عرض فيديو يظهر بالإحصائيات مسيرة عمل الجائزة في دورتها التاسعة ودورها في تعزيز ترسيخ قيم التسامح والعدل والوسطية.

وألقى الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أمين عام جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، كلمة الجائزة في الحفل، مقدماً الشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمه ورعايته للجائزة منذ انطلاقتها.

وقال الدكتور الدرعي: «اليوم نتشرف بتكريم سمو راعي الجائزة لهذه الكوكبة من الشباب الواعي الملتزم والمبدع، والذين تفوقوا في فئات الجائزة بعلمهم ومهاراتهم وقدراتهم، مشيراً إلى أن كل من شارك يعد فائزاً إلى جانب من توج اليوم، فهذه الجائزة تأتي في إطار تعزيز جهود تنشئة الجيل على علوم وتعليمات القرآن الكريم بما يحمل من مضامين سامية وقيم إنسانية تحث على الاعتدال والوسطية واحترام الآخرين».

ولفت إلى استمرار هذه الدورة في تحقيق النجاحات أسوة بالأعوام السابقة من خلال مشاركة واسعة من كل أقطار العالم ومن كل الجنسيات ومن كل الفئات العمرية لتؤكد أنها ماضية في تحقيق أهدافها في نشر قيم الإسلام السمحة وتعالميه التي تنسج طريقاً للبشرية.

وأضاف أن الدورة الجديدة لمسابقة التحبير جاءت متماشية مع رؤية دولة الإمارات التي تتمثل في مبادرة عام الاستدامة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك من خلال مسابقة الخريطة الذهنية لقيم الاستدامة من القرآن الكريم والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة، وإبراز تأصيلها الشرعي وجوانبها الوطنية والاجتماعية، لربط الجيل الحالي بمخرجات الاستدامة وفق نهج قيادتنا الحكيمة. وأعرب عن شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة من شركاء وداعمين ومشاركين ووسائل الإعلام، كما وجه شكراً خاصاً لأهالي وأسر المتسابقين لدعمهم وحرصهم على التنشئة السليمة لأبنائهم.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي مدير عام الجائزة رئيس اللجنة العليا: إن جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في دورتها التاسعة «دورة عام الاستدامة» قد شارك فيها 4626 متسابقاً من 79 جنسية، مقارنة بـ5407 وقد شهدت تنافساً عالياً في الفئات كافة محققة أهدافها في تحقيق التواصل الحضاري وترسيخ قيم الإسلام السمحة.

وأضاف أن الدورة الحالية للجائزة شهدت منافسات في 12 فئة شارك بها كل الجنسيات والأعمار من العالم، وخصص بعضها للتنافس بين المواطنين والمقيمين في الدولة، مشيراً إلى استمرار جهود تطوير الجائزة والارتقاء بها وتعزيز سمعتها المرموقة عالمياً.

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