شرطة أبوظبي تحتفي بأهالي «كلنا شرطة» في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذت شرطة أبوظبي ممثلة في قسم شؤون الشرطة المجتمعية بالعين مبادرة (إنرمض معاهم) التي استهدفت فئة كبار المواطنين من أهالي أعضاء كلنا شرطة وذلك بهدف الاطمئنان على صحتهم وتهنئتهم بالشهر الفضيل وعيد الفطر بالتعاون مع إدارة مرور العين وبمشاركة دورية السعادة.

وقام عدد من الضباط وعناصر الشرطة بزيارة لعدد من الأهالي وتقديم الهدايا لهم

وعمل فحوص طبية لهم من قبل كادر طبي من مستشفى برجيل الطبي.

وتأتي مثل هذه المبادرات من منطلق حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ وتعزيز قسم العطاء وعمل الخير والإحسان والتكافل والتراحم ونشر البهجة والسعادة بين أفراد المجتمع وخاصة شريحة كبار المواطنين وتعزيز دور أعضاء الشرطة.

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