مناقشة «الجرائم الإلكترونية» في مجلس رمضاني

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم مجلس منطقة الحمرية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى في مقره أول من أمس، محاضرة حول «الجرائم الإلكترونية»، قدمها المساعد أول صادق السجواني من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك بحضور سيف عبيد بوفيير الشامسي رئيس مجلس منطقة الحمرية، وحميد خلف آل علي نائب الرئيس، وحميد فايز الشامسي نائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وسيف بن سمحة الشامسي رئيس جمعية صيادي الحمرية، وعبدالله محمد مفتاح الشامسي عضو المجلس الاستشاري.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات الرمضانية والأمسيات التي ينظمها المجلس وخطته لإحياء ليالي شهر رمضان وتوعية أفراد المجتمع بالشراكة مع المؤسسات المعنية.

أدار المحاضرة الدكتور سلطان فايز الشامسي عضو مجلس منطقة الحمرية، وسط حضور كبير ضم لفيفاً من أهالي منطقة الحمرية بإمارة الشارقة والزوار.

وقدم المحاضر المساعد أول صادق السجواني شرحاً وافياً حول القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية وقضايا التشهير والابتزاز والتنمر وتوضحيها بنماذج عملية من الواقع، معرجاً على أهمية وعي المجتمع والأسر كافة بمدى إلمامهم بالقوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية.

وأكد دور الوالدين ومؤسسات المجتمع ووسائل الإعلام في التوعية بكل الجرائم الإلكترونية.

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