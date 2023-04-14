الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً و غائماً على بعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً.

وأوضح أن الرياح ستكون غربية معتدلة إلى نشطة السرعة و قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية نهاراً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الخمسة التالية:

السبت

الطقس: غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً و غائماً على بعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة و قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية نهاراً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

الأحد

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الغربية والساحلية – انخفاض آخر في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة و قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي و متوسط الموج إلى مضطرب في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً و غائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب شمالاً ومتوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي و مضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الغربية والجنوبية – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خاصة الجنوبية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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