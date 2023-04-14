يوسف السركال: حكومة الإمارات في مصاف الحكومات الأسرع نمواً عالمياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينته التي نشرها عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، والتي تتعلق بمرور 17 عاماً على تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية.

تؤكد على أهمية الطموح والعمل من أجل الوصول وتحقيق الأهداف، وتذكر بأهمية المبادرة إلى العمل وبذل الجهود لجني النتائج.

ولفت السركال إلى أن الإنجازات التي تم تحقيقها في وقت قياسي، جعلت من حكومة الإمارات في مصاف الحكومات الأسرع نمواً وتطوراً عالمياً على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتعليمية والصحية، والتي عززتها بمنظومة متكاملة من القرارات والتشريعات، التي تسهم في تسريع تحقيق الأهداف.

وأضاف، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعتبر من الشخصيات القيادية الملهمة التي قادت عملية التحول النوعي غير المسبوقة على مختلف الأصعدة والمجالات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز جودة الحياة ورفاهية العيش، واضعاً أحلام شعب الإمارات ومتطلباتهم ضمن مقدمة اهتمامات سموه، وذلك لتحقيق هدف أسعد شعوب الأرض، موضحاً أن القطاع الصحي في الدولة يعتبر أحد القطاعات التي حقق قفزات نوعية نظراً للدعم اللامحدود الذي يحظى به من القيادة الرشيدة التي عززت من مكانة دولة الإمارات على الخارطة العالمية، وحولتها إلى إحدى أفضل الحكومات نمواً وريادة وتنافسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز