البواردي يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر: وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له وذلك في العاصمة أبوظبي.

تم خلال اللقاء - الذي حضره سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع - بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

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