الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً يصبح غائماً على بعض المناطق الغربية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة غرباً صباح الأحد، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح: شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل 50 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب – شديد الاضطراب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:47 الجزر الأول عند الساعة 15:44 والجزر الثاني عند الساعة 03:31.

بحر عمان: مضطرب – شديد الاضطراب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:38 والمد الثاني عند الساعة 06:13.

الجزر الاول عند الساعة 11:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 23 75 30

دبي 30 21 75 40

الشارقة 31 20 80 40

عجمان 28 21 80 50

أم القيوين 29 20 85 50

رأس الخيمة 33 22 75 35

الفجيرة 37 22 70 25

العـين 35 20 70 20

ليوا 31 23 65 25

الرويس 27 25 55 40

السلع 30 24 55 35

دلـمـا 27 25 60 55

طنب الكبرى 26 23 80 65

طنب الصغرى 26 23 80 65

أبو موسى 26 23 80

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