"ماتيل" تتعاون مع دبي العطاء لتقديم الهدية الأسمى للأطفال في عيد الفطر

المصدر: البيان

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احتفاءً بروح العطاء خلال شهر رمضان المبارك وفي الفترة التي تسبق عيد الفطر السعيد، أعلنت شركة "ماتيل" عن التبرع بقيمة 20% من عائدات مبيعاتها لصالح دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك لدعم تعليم الأطفال والشباب في البلدان النامية.

وستتاح للعملاء الفرصة للمساهمة في إحداث فارق إيجابي في حياة طفل، عند تسوق هدايا العيد من علامات "باربي" و"هوت ويلز" و"فيشر برايس" و"ميغا" و"أونو" و"سكرابل" و"بكشناري"، وذلك من أحد فروع "تويز آر أص" العشرة المنتشرة في دبي أو عبر موقعهم الرسمي.

وقد أطلقت ماتيل المبادرة مع بداية شهر رمضان المبارك على أن تستمر لعيد الفطر، بهدف جمع 120,000 درهم إماراتي بحلول نهاية الشهر الفضيل.

وفي هذا السياق، قالت زينة المصري، مديرة التسويق لدى شركة الشعلة، الموزع الرسمي لألعاب ماتيل في دول مجلس التعاون الخليجي: "في هذه الفترة التي تغمرها روح الخشوع وضبط النفس، يجسد شهر رمضان المبارك أيضًا روح العطاء. ونحن ندعم بشكل كامل تمكين المزيد من الأطفال من الحصول على التعليم، ومن خلال التعاون مع دبي العطاء في هذه المبادرة، سيحصل طفل واحد على هدية العلم والمعرفة، التي تمثل نعمة كبيرة تستحق التقدير، عند حصول طفل آخر على هدية من ماتيل".

من جانبه، قال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: "يسعدنا التعاون مع ماتيل في هذه المبادرة الرمضانية التي من شأنها المساهمة في تمكين الأطفال والشباب في البلدان النامية من الحصول على نعمة التحصيل العلمي. نحن نقدر جهود ماتيل لإشراك العملاء في هذه الحملة خلال شهر رمضان المبارك، ليتمكنوا من المساهمة في دعم هذه القضية النبيلة بشكل مباشر. وفي الوقت الذي نستمر فيه القيام بدور محوري في صياغة أجندة التعليم العالمية، نعتمد على الدعم القيم للمؤسسات التجارية، مثل ماتيل وعملائها، من أجل إحداث تأثير ملموس في حياة المحتاجين وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة".

تعمل دبي العطاء، التي تأسست في العام 2007، على توفير فرص التعليم السليم للأطفال والشباب في البلدان النامية. ومنذ تأسيسها، نجحت المؤسسة في إطلاق برامج تعليمية تصل لأكثر من 21 مليون مستفيد في 60 بلداً نامياً.

للمشاركة في هذه المبادرة، يمكنكم زيارة متجر "تويز آر أص" في دبي أو عبر موقعهم الرسمي .

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