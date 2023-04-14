مريم المهيري: محمد بن راشد قائد استثنائي ملهم

المصدر: دبي - البيان

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أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» قائد استثنائي ملهم، قضى عمره في خدمة شعب الإمارات ويقدم فيضاً لا ينضب من العطاء.

وقالت معاليها: «إن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شاهدة على إنجازاته التي تعانق السماء، وبفضل حكمته ورؤيته، عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة في مختلف المؤشرات التنافسية العالمية، وأصبح شعب الإمارات من أسعد شعوب الأرض. وبدعم القيادة الرشيدة، يستمر عطاء سموه في مختلف الميادين، ويضع على رأس أولوياته بناء الإنسان وتحسين معيشة الناس، ونشر أسمى قيم السلام والتعايش والمحبة، لتبقى دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح».

وأضافت معاليها: «أولت حكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية خاصة لبناء مستقبل مستدام للجميع، وترسيخ نموذج عالمي للاستدامة والمحافظة على البيئة، حيث أحدثت الإمارات قفزة نوعية في جهودها للحد من التغيرات المناخية محلياً وعالمياً من خلال مشاريع وجهود يشار إليها بالبنان، تطمح الدولة من خلالها إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وبنهاية هذا العالم، ستجني الإمارات جهودها في هذا المجال باستضافة الحدث الأهم عالمياً COP 28 لتصبح منصة تجمع العالم من أجل إيجاد حلول لتحديات المناخ العالمية».

واختتمت معاليها: «سيبقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رمزاً للحكمة والإنجاز والإخلاص في العمل، وسنبقى جنوده الذين يعملون تحت رايته وقيادته من أجل تعزيز مكانة دولة الإمارات العالمية، وخلق مستقبل أفضل لكل أبناء الوطن».

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